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В День Защитника Отчества состоялся ежегодный общешкольный строевой смотр
Сегодня в Пензе
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В День защитника Отчества, 23 февраля 2017 года, состоялся ежегодный общешкольный строевой смотр МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принял глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов. В кадетской школе, помимо освоения обязательной программы, мальчишки и девчонки приобретают много специальных навыков. В ходе смотра учащиеся продемонстрировали отточенность строевой подготовки, навыки рукопашного боя и умение красиво танцевать. Украшением мероприятия стало выступление взвода барабанщиков. Общешкольный строевой смотр МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» был проведен во Дворце спорта «Рубин».
В День защитника Отчества, 23 февраля 2017 года, состоялся ежегодный общешкольный строевой смотр МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принял глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.
В кадетской школе, помимо освоения обязательной программы, мальчишки и девчонки приобретают много специальных навыков. В ходе смотра учащиеся продемонстрировали отточенность строевой подготовки, навыки рукопашного боя и умение красиво танцевать. Украшением мероприятия стало выступление взвода барабанщиков.
Общешкольный строевой смотр МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» был проведен во Дворце спорта «Рубин».
Новость: Администрация города Пензы 24 февраля 2017
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