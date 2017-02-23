В Никольске состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества

На Центральной площади Никольска 23 февраля состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие жители города, депутаты Собрания представителей Никольского района.

С приветственным словом к никольчанам обратились глава администрации Никольского района Людмила Линина и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Городищенского и Никольского районов Алексей Надысин.

"Этот праздник – один из значимых для России. Этот день по праву считается символом мужества и благородного служения Отчизне. И поэтому с особой благодарностью мы вспоминаем всех тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны, кто в тылу ковал победу, кто участвовал в локальных и иных конфликтах, кто сегодня стоит на страже интересов мира и созидания", - отметила в своем обращении Людмила Валентиновна.

Затем состоялось возложение корзин и цветов к Мемориалу воинам-никольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.