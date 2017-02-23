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В Никольске состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества
Сегодня в Пензе
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На Центральной площади Никольска 23 февраля состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие жители города, депутаты Собрания представителей Никольского района. С приветственным словом к никольчанам обратились глава администрации Никольского района Людмила Линина и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Городищенского и Никольского районов Алексей Надысин. "Этот праздник – один из значимых для России. Этот день по праву считается символом мужества и благородного служения Отчизне. И поэтому с особой благодарностью мы вспоминаем всех тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны, кто в тылу ковал победу, кто участвовал в локальных и иных конфликтах, кто сегодня стоит на страже интересов мира и созидания", - отметила в своем обращении Людмила Валентиновна. Затем состоялось возложение корзин и цветов к Мемориалу воинам-никольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На Центральной площади Никольска 23 февраля состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие жители города, депутаты Собрания представителей Никольского района.
С приветственным словом к никольчанам обратились глава администрации Никольского района Людмила Линина и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Городищенского и Никольского районов Алексей Надысин.
"Этот праздник – один из значимых для России. Этот день по праву считается символом мужества и благородного служения Отчизне. И поэтому с особой благодарностью мы вспоминаем всех тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны, кто в тылу ковал победу, кто участвовал в локальных и иных конфликтах, кто сегодня стоит на страже интересов мира и созидания", - отметила в своем обращении Людмила Валентиновна.
Затем состоялось возложение корзин и цветов к Мемориалу воинам-никольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Новость: Администрация Никольского района 24 февраля 2017
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