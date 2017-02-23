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В с. Махалино Кузнецкого района прошёл второй открытый Чемпионат Кузнецкого района по биатлону
Сегодня в Пензе
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В соревнованиях приняло участие 10 команд. 5 командобщеобразовательных заведений района, 3 команды поселений Кузнецкого района, объединённая команда Отдела образования и УСЗН Кузнецкого района и команда администрации Кузнецкого района. По результатам соревнований среди команд общеобразовательных заведений 1 место заняла команда школы с. Комаровка, 2 место – команда школы с. Ясная Поляна, 3 место – команда школы с. Пионер. Среди команд поселений района 1 место заняла команда № 1 с. Пионер, 2 место – команда № 2 с. Пионер, 3 место – команда с. Посёлки. В соревнованиях среди муниципальных служащих и работников бюджетной сферы победителем стала объединённая команда Отдела образования и УСЗН Кузнецкого района, команда администрации Кузнецкого района заняла 2 место. Кроме этого были организованы соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната, стрельбе из пневматических винтовок. Победители и призёры во всех видах соревнований были награждены грамотами и медалями администрации Кузнецкого района, а также ценными подарками и денежными призами от ООО «Махалино».
В соревнованиях приняло участие 10 команд. 5 командобщеобразовательных заведений района, 3 команды поселений Кузнецкого района, объединённая команда Отдела образования и УСЗН Кузнецкого района и команда администрации Кузнецкого района.
По результатам соревнований среди команд общеобразовательных заведений 1 место заняла команда школы с. Комаровка, 2 место – команда школы с. Ясная Поляна, 3 место – команда школы с. Пионер.
Среди команд поселений района 1 место заняла команда № 1 с. Пионер, 2 место – команда № 2 с. Пионер, 3 место – команда с. Посёлки.
В соревнованиях среди муниципальных служащих и работников бюджетной сферы победителем стала объединённая команда Отдела образования и УСЗН
Кузнецкого района, команда администрации Кузнецкого района заняла 2 место. Кроме этого были организованы соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната, стрельбе из пневматических винтовок.
Победители и призёры во всех видах соревнований были награждены грамотами и медалями администрации Кузнецкого района, а также ценными подарками и денежными призами от ООО «Махалино».
Новость: Администрация Кузнецкого района 24 февраля 2017
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