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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 24 февраля 2017
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Проведены работы по удалению сосулек, наледи и снега с кровель
Сегодня в Пензе
 

Осторожно - сосульки!

В связи с частыми перепадами температур (ночью- минус, днем -плюс) стали быстро расти сосульки, образовываться наледь на кровлях, участились случаи схода снежных масс со скатных крыш.

В целях предотвращения возможного падения с крыш сосулек и наледи, схода снежных масс сотрудниками администрации Первомайского района проводятся ежедневные обходы закрепленных за ними территорий.

Очередной обход проведен 23 февраля 2017 года, выявленные замечания по содержанию кровель были направлены управляющим компаниям, предприятиям торговли, малого и среднего бизнеса для незамедлительного устранения.

К работам по удалению сосулек, наледи и снега с кровель 23 февраля приступили управляющие компании ООО «МУП Первомайского района» (ул. Калинина, 97а, ул. Лобачевского, 4,6,12,14 и др.), ООО «УК Согласие» (ул. Военный городок, 108), ООО «Надежда-6» (ул. Терешковой, 32), ООО «УК Вера» (ул. Попова, 12, ул. Совхоз-техникум, 11,49) и другие.

Всего для проведения указанных работ было привлечено 5 единиц техники, более 25 человек. Опасные места были огорожены сигнальной лентой.

Новость: Администрация города Пензы 24 февраля 2017
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2017-02-24
Проведены работы по удалению сосулек, наледи и снега с кровель
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2017-02-24
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2017-02-24
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2017-02-24
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2017-02-23
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2017-02-23
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 Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2
 
2017-02-23
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 С 1 июля изменится мера наказания за повторное правонарушение
 
2017-02-23
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
 В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие
 

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