Лучшие среди силовых структур

В Год гражданской обороны сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России победили среди команд силовых структур города Заречного Пензенской области в Х Городском смотре-конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!». Конкурс соответствовал теме «Герои нашего времени». Участникам предстояло показать свои знания в истории России, оказании медицинской помощи, стрельбе из пистолета Марголина, сборке и разборке автомата АК-74 на время, сдаче теоретического и практического конкурса по безопасности дорожного движения. Выносливость и подготовка потребовались на этапах физической подготовки, где необходимо было сдавать упражнения из гиревого спорта и подтягивание. Особое внимание требовательного жюри было приковано к строевой подготовке, ведь даже внешний вид оценивался вплоть до прически. Показав наилучшие результаты, команда Специального управления ФПС № 22 МЧС России стала лучшей!!! Новость: ГУ МЧС России по Пензенской области 24 февраля 2017