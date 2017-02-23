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Лучшие среди силовых структур
Сегодня в Пензе
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В Год гражданской обороны сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России победили среди команд силовых структур города Заречного Пензенской области в Х Городском смотре-конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!». Конкурс соответствовал теме «Герои нашего времени». Участникам предстояло показать свои знания в истории России, оказании медицинской помощи, стрельбе из пистолета Марголина, сборке и разборке автомата АК-74 на время, сдаче теоретического и практического конкурса по безопасности дорожного движения. Выносливость и подготовка потребовались на этапах физической подготовки, где необходимо было сдавать упражнения из гиревого спорта и подтягивание. Особое внимание требовательного жюри было приковано к строевой подготовке, ведь даже внешний вид оценивался вплоть до прически. Показав наилучшие результаты, команда Специального управления ФПС № 22 МЧС России стала лучшей!!!
В Год гражданской обороны сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России победили среди команд силовых структур города Заречного Пензенской области в Х Городском смотре-конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!». Конкурс соответствовал теме «Герои нашего времени».
Участникам предстояло показать свои знания в истории России, оказании медицинской помощи, стрельбе из пистолета Марголина, сборке и разборке автомата АК-74 на время, сдаче теоретического и практического конкурса по безопасности дорожного движения. Выносливость и подготовка потребовались на этапах физической подготовки, где необходимо было сдавать упражнения из гиревого спорта и подтягивание. Особое внимание требовательного жюри было приковано к строевой подготовке, ведь даже внешний вид оценивался вплоть до прически. Показав наилучшие результаты, команда Специального управления ФПС № 22 МЧС России стала лучшей!!!
Новость: ГУ МЧС России по Пензенской области 24 февраля 2017
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