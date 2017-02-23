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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 24 февраля 2017
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Лучшие среди силовых структур
Сегодня в Пензе
 

В Год гражданской обороны сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России победили среди команд силовых структур города Заречного Пензенской области в Х Городском смотре-конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!». Конкурс соответствовал теме «Герои нашего времени».

Участникам предстояло показать свои знания в истории России, оказании медицинской помощи, стрельбе из пистолета Марголина, сборке и разборке автомата АК-74 на время, сдаче теоретического и практического конкурса по безопасности дорожного движения. Выносливость и подготовка потребовались на этапах физической подготовки, где необходимо было сдавать упражнения из гиревого спорта и подтягивание. Особое внимание требовательного жюри было приковано к строевой подготовке, ведь даже внешний вид оценивался вплоть до прически. Показав наилучшие результаты, команда Специального управления ФПС № 22 МЧС России стала лучшей!!!

Новость: ГУ МЧС России по Пензенской области 24 февраля 2017
2017-02-24
Лучшие среди силовых структур
 Сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России победили среди команд силовых структур города Заречного Пензенской области в Х Городском смотре-конкурсе
 
2017-02-24
Проведены работы по удалению сосулек, наледи и снега с кровель
 Всего для проведения указанных работ было привлечено 5 единиц техники
 
2017-02-24
В с. Махалино Кузнецкого района прошёл второй открытый Чемпионат Кузнецкого района по биатлону
 В соревнованиях приняло участие 10 команд
 
2017-02-24
В Никольске состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества
 В мероприятии приняли участие жители города, депутаты Собрания представителей Никольского района
 
2017-02-24
В День Защитника Отчества состоялся ежегодный общешкольный строевой смотр
 В ходе смотра учащиеся продемонстрировали отточенность строевой подготовки
 
2017-02-24
Организован осмотр маневренного фонда для жителей дома на улице Кулибина, 10
 Заселиться в маневренный фонд можно уже сегодня
 
2017-02-24
Прямое движение по улице Бакунина хорошо бы разгрузило центр города
 Добавить улицу Бакунина в улично-дорожную сеть города и открыть центральный рынок для перезда
 
2017-02-24
«Мир заповедной природы – 2017»
 Стартовал конкурс
 
2017-02-24
Российский фонд культуры передал в дар Пензенской областной картинной галерее уникальную коллекцию
 Более чем ста графических работ Минаева Владимира Николаевича
 
2017-02-24
Состоялся турнир среди юных регбистов
 В праздничный день будущие защитники получили заряд бодрости, сил и опыта перед предстоящими соревнованиями
 
2017-02-24
Жителям дома на улице Кулибина, 10 предложено переехать в маневренный фонд
 Платить за жилье маневренного фонда не нужно – только за коммунальные услуги
 
2017-02-23
Определились победители чемпионата Приволжского федерального округа в групповых упражнениях
 Сборная Пензенской области в групповых упражнениях завоевала бронзовые медали чемпионата округа
 
2017-02-23
Баскетболистки пензенской «Юности» побеждают новосибирское «Динамо-2»
 Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2
 
2017-02-23
«Нетрезвых водителей» будут искать в Бековском районе
 С 1 июля изменится мера наказания за повторное правонарушение
 
2017-02-23
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
 В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие
 

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