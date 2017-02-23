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Началась работа по переселению жильцов дома на улице Кулибина 10 в маневренный фонд
Сегодня в Пензе
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По поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, началась работа по переселению жильцов дома на улице Кулибина, 10 в маневренный фонд. Вчера, 23 февраля, на выездном совещании по данному адресу заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин проинформировал жителей о том, что те, кто проживает по договору социального найма, или те, у кого жилье на Кулибина является единственным, вправе обратиться администрацию с вопросом предоставления жилого помещения из маневренного фонда. Сегодня, 24 февраля, с 10:00 специалисты отдела распределения муниципального жилищного фонда начали осуществлять прием документов. К назначенному времени пришли несколько семей. С каждой из них провели беседу, касающуюся порядка предоставления документов для заключения договора социального найма и условий проживания в маневренном фонде. Одна семья сразу выразила готовность переехать, для этих целей муниципалитетом ей будет предоставлен грузовой автомобиль. С завтрашнего дня она будет жить на 5-ом Виноградном проезде, 22 в условиях соответствия помещения всем техническим условиям, а так же требованиям санитарной и противопожарной безопасности. Как отмечал в ходе вчерашнего осмотра маневренного фонда первый заместитель главы администрации Сергей Волков, по закону временное жилье предоставляется с расчетом не менее 6 квадратных метров на каждого зарегистрированного жителя. Так, семье из трех человек достались две комнаты площадью по 12 кв. м. - Граждан, которые по каким-либо причинам не смогли прийти на прием сегодня, работники отдела распределения муниципального жилищного фонда будут ждать в выходные дни с 10 до 15 часов в кабинете №131, - сказал о своем решении Виктор Кувайцев. Глава исполнительной власти держит этот вопрос на личном контроле. Внимание! Перечень документов для переселения в жилье маневренного фонда Гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, подает заявление в администрацию города. К заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда прилагаются: 1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении); 3) выписка из домовой книги и копия лицевого счёта, если проживает в муниципальном жилье, 5) справки о наличии (отсутствии) на праве собственности объектов недвижимого имущества- ФГУП «Ростехинвентаризация» (ул. Карпинского, 12). 6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (свидетельство о регистрации права, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.д., технический (кадастровый паспорт). 7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение. 8) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (акт обследования, постановление и т.д.). Указанные документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов. При необходимости могут быть затребованы и другие документы.
По поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, началась работа по переселению жильцов дома на улице Кулибина, 10 в маневренный фонд.
Вчера, 23 февраля, на выездном совещании по данному адресу заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин проинформировал жителей о том, что те, кто проживает по договору социального найма, или те, у кого жилье на Кулибина является единственным, вправе обратиться администрацию с вопросом предоставления жилого помещения из маневренного фонда.
Сегодня, 24 февраля, с 10:00 специалисты отдела распределения муниципального жилищного фонда начали осуществлять прием документов. К назначенному времени пришли несколько семей. С каждой из них провели беседу, касающуюся порядка предоставления документов для заключения договора социального найма и условий проживания в маневренном фонде. Одна семья сразу выразила готовность переехать, для этих целей муниципалитетом ей будет предоставлен грузовой автомобиль. С завтрашнего дня она будет жить на 5-ом Виноградном проезде, 22 в условиях соответствия помещения всем техническим условиям, а так же требованиям санитарной и противопожарной безопасности.
Как отмечал в ходе вчерашнего осмотра маневренного фонда первый заместитель главы администрации Сергей Волков, по закону временное жилье предоставляется с расчетом не менее 6 квадратных метров на каждого зарегистрированного жителя. Так, семье из трех человек достались две комнаты площадью по 12 кв. м.
- Граждан, которые по каким-либо причинам не смогли прийти на прием сегодня, работники отдела распределения муниципального жилищного фонда будут ждать в выходные дни с 10 до 15 часов в кабинете №131, - сказал о своем решении Виктор Кувайцев. Глава исполнительной власти держит этот вопрос на личном контроле.
Внимание!
Перечень документов для переселения в жилье маневренного фонда
Гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, подает заявление в администрацию города.
К заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);
3) выписка из домовой книги и копия лицевого счёта, если проживает в муниципальном жилье,
5) справки о наличии (отсутствии) на праве собственности объектов недвижимого имущества- ФГУП «Ростехинвентаризация» (ул. Карпинского, 12).
6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (свидетельство о регистрации права, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.д., технический (кадастровый паспорт).
7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение.
8) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (акт обследования, постановление и т.д.).
Указанные документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов. При необходимости могут быть затребованы и другие документы.
Новость: Администрация города Пензы 24 февраля 2017
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