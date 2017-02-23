По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева приняты меры для ликвидации сосулек и наледи

По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева в районах города продолжена работа по обследованию домов со скатными крышами и приняты меры для ликвидации сосулек и наледи.

В Железнодорожном районе заместителем главы администрации района М.А. Сарафанниковым, совместно с руководителями ООО «Железнодорожная», ОАО «Жилье-24» по ОЖФ, ООО «МУП Железнодорожного района», МУП «Жилье-22» по ОЖФ, ТСЖ, ЖСК, УК, проведена выездная проверка состояния кровель МКД и внутридворовых территорий.

В ходе проверки были обследованы МКД со скатными кровлями по улицам Коннозаводская, Суворова, Володарского, Луначарского, Измайлова, Бакунина, Павлушкина, Злобина, Тухачевского и др.и установлено, что большая часть кровель МКД очищена от сосулек и наледи, опасные участки огорожены сигнальными лентами.

В Первомайском районе организованы и проведены работы по очистке от снега внутриквартальных территорий, объектов торговли, малого и среднего бизнеса. Сотрудниками администрации Первомайского района проведен обход закрепленных территорий для проверки качества проведенной работы по уборке снега прилегающих территорий и очистке кровли жилых домов и зданий управляющими компаниями, собственниками объектов торговли, малого и среднего бизнеса. В ходе обхода были выданы 34 уведомления на устранение выявленных недостатков в благоустройстве территорий.

Управляющими компаниями проведена работа по удалению сосулек и надеди с кровель многоквартирных домов по адресам: 3-й проезд Подгорный, 9, 12, ул. Металлистов, 18, проезд Калинина, 2, ул. Пацаева, 7б.