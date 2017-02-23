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«Путешествие во времени»
Сегодня в Пензе
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В народном музее народного творчества Центра культуры и искусств города Нижний Ломов (руководитель Елена Шевякова) прошла театрализованная экскурсия «Путешествие во времени». В увлекательное путешествие в 19 век отправились учащиеся 4 класса средней школы №1. Первой остановкой стала гостиная дворянского дома, где ребята познакомились с бытом дворянского общества, посмотрели театрализацию подготовка к балу, познакомились с ходом бала, с танцами. Следующей остановкой стала деревенская изба, где ребята познакомились с бытом крестьян, стали участниками посиделок, познакомились с песнями и играми крестьян. Завершилось мероприятие не обычно, участники мероприятия угостили всех детей вкусными да румяными блинами.
В народном музее народного творчества Центра культуры и искусств города Нижний Ломов (руководитель Елена Шевякова) прошла театрализованная экскурсия «Путешествие во времени». В увлекательное путешествие в 19 век отправились учащиеся 4 класса средней школы №1.
Первой остановкой стала гостиная дворянского дома, где ребята познакомились с бытом дворянского общества, посмотрели театрализацию подготовка к балу, познакомились с ходом бала, с танцами.
Следующей остановкой стала деревенская изба, где ребята познакомились с бытом крестьян, стали участниками посиделок, познакомились с песнями и играми крестьян.
Завершилось мероприятие не обычно, участники мероприятия угостили всех детей вкусными да румяными блинами.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 24 февраля 2017
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