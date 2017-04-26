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В администрации Малосердобинского района состоялось очередное рабочее совещание по вопросам жизнеобеспечения
Сегодня в Пензе
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В администрации Малосердобинского района состоялось рабочее совещание по вопросам жизнеобеспечения с руководителями управлений и структурных подразделений администрации района. В ходе совещания были рассмотрены вопросы о благоустройстве территорий возле учреждений и организаций района и проведении мероприятий в рамках месячника по благоустройству, о завершении отопительного сезона, о проведении весенне-полевых работ, о ремонте образовательных учреждений района, о проведении культурных и спортивных мероприятий. По всем рассмотренным вопросам были даны поручения с указанием конкретных сроков исполнения.
В администрации Малосердобинского района состоялось рабочее совещание по вопросам жизнеобеспечения с руководителями управлений и структурных подразделений администрации района.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы о благоустройстве территорий возле учреждений и организаций района и проведении мероприятий в рамках месячника по благоустройству, о завершении отопительного сезона, о проведении весенне-полевых работ, о ремонте образовательных учреждений района, о проведении культурных и спортивных мероприятий.
По всем рассмотренным вопросам были даны поручения с указанием конкретных сроков исполнения.
Новость: Администрация Малосердобинского района 25 апреля 2017
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