В администрации Малосердобинского района состоялось очередное рабочее совещание по вопросам жизнеобеспечения

В администрации Малосердобинского района состоялось рабочее совещание по вопросам жизнеобеспечения с руководителями управлений и структурных подразделений администрации района.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы о благоустройстве территорий возле учреждений и организаций района и проведении мероприятий в рамках месячника по благоустройству, о завершении отопительного сезона, о проведении весенне-полевых работ, о ремонте образовательных учреждений района, о проведении культурных и спортивных мероприятий.

По всем рассмотренным вопросам были даны поручения с указанием конкретных сроков исполнения.