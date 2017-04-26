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Глава администрации Никольского района провела прием граждан
Сегодня в Пензе
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В приеме также принимали участие руководитель аппарата администрации Никольского района Татьяна Симкова, глава администрации города Никольска Виктор Попков, юрист Государственного юридического бюро Пензенской области Екатерина Семина. К главе администрации района обратились жители Никольска по вопросам разъяснения действий при определении материального ущерба от подтопления, произошедшего в результате воздействия природного фактора, оказания помощи в виде древесины для восстановлении домовладения, пострадавшего при пожаре, и трудоустройства. По всем обозначенным вопросам заявителям даны подробные разъяснения.
В приеме также принимали участие руководитель аппарата администрации Никольского района Татьяна Симкова, глава администрации города Никольска Виктор Попков, юрист Государственного юридического бюро Пензенской области Екатерина Семина.
К главе администрации района обратились жители Никольска по вопросам разъяснения действий при определении материального ущерба от подтопления, произошедшего в результате воздействия природного фактора, оказания помощи в виде древесины для восстановлении домовладения, пострадавшего при пожаре, и трудоустройства.
По всем обозначенным вопросам заявителям даны подробные разъяснения.
Новость: Администрация Никольского района 25 апреля 2017
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