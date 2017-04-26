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 Среда, 26 апреля 2017
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МОБУСОШ п.Мичуринский удостоилась чести получить копию Знамени Победы
Сегодня в Пензе
 

По всей стране проходит патриотическая акция «Знамя Победы!». МОБУСОШ п.Мичуринский удостоилась чести получить копию Знамени Победы. На торжественной линейке состоялась передача знамени членом президиума областного совета ветеранов полковником М. Ю. Шкроб, председателем областного совета ветеранов С. А. Цигвинцевым.

Гостями на торжественном мероприятии были атаман регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков» Пучков Е.С., зам. председателя областного Фонда ветеранов, член Президиума областного Совета ветеранов (пенсионеров) Войны, труда и Вооруженных Сил Салова С. Н., глава президиума совета ветеранов Карамышева А.С., и.о.заместителя главы администрации Пензенского района по социальным вопросам Фокина В.А.

Сохранить память о героях в Сурском крае - главная задача всех поколений.

«Памятный символ Победы теперь будет в вашей школе, его несли через тысячи километров, берегли от пуль и заслоняли от пыли, чтобы однажды водрузить на здание рейхстага. А спустя десятилетия, как напоминание о подвиге, показать молодому поколению. Дорогие ребята, это почетное Знамя Победы передается вам на годовое хранение в школу. Я уверен, что вы будете достойными хранителями этой патриотической реликвии», - сказал член областного совета ветеранов, полковник М. Ю. Шкроб.

«Копия Знамени Победы в школе - это большая честь и большая ответственность. В этом полотнище воплощены великий подвиг, мужество и доблесть советских воинов, всего нашего народа. Великая Отечественная война не так далека от нас. Еще есть возможность увидеть участников боев, из первых уст услышать их рассказы о том тяжелом и героическом времени», - отметила директор школы Камбулова А.Е.

«Но главное, чтобы дети помнили, ради чего сражались ветераны. И память эту пронесли через века», - добавил председатель областного совета ветеранов Цигвинцев С.А.

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