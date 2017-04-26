В Иссе состоялось районное первенство по плаванию

Открытое первенство Иссинского района по плаванию состоялось в плавательном центре «Нептун». Соревнования такого уровня в муниципальном районе стали традиционными и проводятся ежегодно на протяжении нескольких лет. На этот раз на приглашение поучаствовать откликнулись спортсмены соседнего Лунинского района.

В соревнованиях разыгрывалось личное первенство в четырех возрастных группах, что дало возможность каждому участнику установить свой личный рекорд на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 100 и 200 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием.

На открытии к участникам с приветственным словом обратилась начальник управления образования администрации Иссинского района Александра Имамова, поздравившая всех с праздником спорта, пожелав удачи и красивых заплывов.

По итогам соревнований среди девочек 2009 года рождения и младше на дистанции 50 метров вольным стилем все три призовых места заняли иссинские спортсмены: 1-е место - Каролина Ахметова, 2-е место - Анна Толкачева, 3-е место - Елизавета Степанова.

Среди мальчиков этой группы также все призовые места заняли иссинцы: 1-е место у Андрея Кулешова, 2-е – у Даниила Филина, 3-е – у Ивана Лихолетова.

Среди девочек 2008-2007 года рождения на этой же дистанции Олеся Голубцова заняла 2-е место, среди мальчиков этой группы у Павла Фадеева – 2-е место, у Максима Фомичева - 3-е место.

Среди девушек 2005-2006 годов рождения на дистанции 100 метров вольным стилем 2-е место - у Алины Филиной, 3-е – у Анастасии Чегодайкиной.

У юношей этой группы все три призовых места у иссинских пловцов: 1-е место с большим отрывом занял Георгий Гришин, 2-е место - Никита Буянов, 3-е – Данила Кокленков.

В этой группе на дистанции 100 метров брассом 1-е место у Ирины Малинчевой, 2-е – у Олеси Голубцовой, 3-е - у Алины Филиной. Среди юношей на этой дистанции 1-е место занял Георгий Гришин, 2-е –Кирилл Абанькин, 3-е - Данила Кокленков.

Среди девушек 2004-2003 годов рождения на дистанции 100 метров брассом 2-е место у Алии Жалиловой, 3-е - у Надежды Лапшиной.

Среди юношей на дистанции 200 метров брассом 1-е место занял Антон Коросткин, 2-е –Кирилл Абанькин, 3-е –Павел Фадеев.

Самой трудной была дистанция 200 метров комплексным плаванием (50 м - баттерфляй, 50 м - на спине, 50 м - брасс и 50 м – вольный стиль). Среди юношей с большим опережением соперников 1-е место занял Антон Коросткин, 2-е место - Данила Кокленков.

Среди девушек 1-е место - у Екатерины Панькиной, 2-е место - Алия Жалилова, 3-е место - Лейла Шихкеримова.