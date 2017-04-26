Для обеспечения повышенного спроса на перевозки пассажиров между Россией и Абхазией в летний период 2017 года назначены дополнительные пассажирские поезда.

В летнем графике текущего года впервые появится поезд сообщением Самара – Пенза – Сухум № 487/488. Поезд совершит первый рейс 31 мая, затем будет курсировать с периодичностью отправления через день – в период с 7 июня по 29 сентября 2017 года. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны.

Также в период с 26 мая по 4 сентября 2017 года будет курсировать поезд № 547/548 Москва – Сухум, отправлением из Москвы и Сухума по четным числам. В составе поезда – плацкартные вагоны, вагоны купе и СВ.

Поезд № 579/580 Белгород – Сухум, назначаемый на летний период, начнет перевозку пассажиров 12 июня и будет курсировать по 6 сентября (включительно). Периодичность отправления поезда 1 раз в четыре дня. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В сообщении с Абхазией продолжат курсировать круглогодичные поезда № 306/305 Москва – Сухум и № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум.

Напомним, что с апреля 2017 года проездные документы на поезда в сообщении с Абхазией можно оформить за 60 суток до даты их отправления (ранее – за 45 суток).

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Напомним, в 2016 году перевозки пассажиров между Российской Федерацией и Республикой Абхазия выросли на 8,9 % в сравнении с 2015 годом.