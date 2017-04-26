29 апреля в преддверье празднования 72-й годовщины Великой Победы в Великой отечественной войне в микрорайоне «Заря» на «Аллее полярников» будет проведена гражданско-патриотическая акция «Посади дерево – вспомни о войне!». Акция будет посвящена памяти всех погибших в Великой отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941-45гг.).

Для каждого из нас мероприятия, посвященные Великой отечественной войне – особые, поскольку каждая семья понесла в ней невосполнимую утрату, и мы всегда будем помнить наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем сейчас, живет наша Россия. Мы должны не забывать, какой огромной ценой нам досталась Победа над фашизмом. Высаживая молодые саженцы, тем самым, мы даем путь для новой жизни. Память о павших героях должна жить, и она будет жить вместе с нами!

Организаторами акции выступают: Пензенское областное отделение Русского географического общества, Пензенского союза казаков, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области, ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области», при поддержке: Правительства Пензенской области, Росприроднадзора Пензенской области и Пензенского областного фонда научно-технического развития.

Посадочный материал традиционно будет предоставлен Минлесхозом Пензенской области.

Приглашаем Вас принять участие в акции!



Итак, начало акции «Посади дерево –вспомни о войне!» состоится 29 апреля в 11 00 в микрорайоне «Заря» по адресу: г.Пенза, микрорайон «Заря, ул. Земляничная, 36, «Аллея полярников».

Прибытие организованной группой с инвентарем – приветствуется!