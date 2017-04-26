Мусор это отходы человеческой жизнедеятельности, появившиеся посредством ведения домашнего, торгового, промышленного и прочих хозяйств. Различный мусор очень просто загрязняет нашу окружающую среду, в частности почву, воду и воздух. Именно поэтому так важно организовать своевременный экспорт и их правильную утилизацию.

Организовать своевременный вывоз отходов, можно обратившись в организацию «Спецтранс». Узнать об этом подробнее можно на сайте spetstrans.ru.

На кого должны возлагаться обязанности по вывозу отходов

Физ- и юр- лица вне зависимости от их формы организации должны организовать качественную, а главное своевременную транспортировку мусора на территориях, принадлежащих им по праву собственности либо на базе договора аренды.

Транспортировка мусора из больших многоквартирных домов производят специальные управляющие организации, с которыми именно для этих целей было заключено соответствующее соглашение. Каждый из собственников квартиры в этом доме должен оплачивать часть суммы за транспортировку бытовых отходов. Эта сумма входит в коммунальные счета. В данном случае ответственность за некачественный или несвоевременный экспорт отходов полностью ложится на организацию-исполнителя.

Что касается частного сектора, то тут все немного сложнее. Организацией вывоза мусора с частных секторов должны заниматься собственники объектов недвижимости. Они должны самостоятельно вывозить свои бытовые отходы на специальный полигон, причем ежедневно.

Также в организацию входит право заключения соглашения со специальной управляющей компанией. Тогда транспортировкой мусора будет заниматься данная фирма. В первом случае за это ответственны сами граждане, во втором выбранная фирма. С вышеописанной информацией можно подробней ознакомиться в Федеральном законопроекте «Об отходах производства и потребления».

Как организовать вывоз мусора

Для организации транспортировки мусора требуется составить заявку, обратившись в выбранную управляющую компанию по вывозу отходов. На данном этапе важно установить такие моменты как:

требуемое количество мусорных контейнеров, их размеры разновидности;

назначить график, на основании которого будет происходить вывоз.

После вступления данного соглашения в законную силу на заранее определенной территории устанавливаются контейнеры для отходов. Они опустошаются в преждевременно оговоренное время. Все отходы вывозятся на специально оборудованных для этого транспортных средствах на предназначенные полигоны.