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В майские праздники будет изменен график движения поездов ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»
Сегодня в Пензе
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Для улучшения обслуживания пассажиров - жителей Пензенской области в период майских праздников Весны и Труда и Дня Победы движение пригородных поездов Башкортостанской ППК с 28 апреля по 9 мая 2017 г. устанавливается следующим порядком: 28 апреля, 5 мая 2017 года - по рабочему дню пятница 29, 30 апреля, 6, 7 , 8 мая 2017 года - по выходному дню суббота 1, 9 мая 2017 года - по выходному дню воскресенье 2, 10 мая 2017 года - по рабочему дню понедельник. ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» обращает внимание,что 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая назначаются поезда – № 6115 Белинская (отпр. 10.29) – Пачелма (приб. 11.37) и № 6110 Пачелма (отпр. 14.33) – Белинская (приб. 15.43).Время московское. При планировании поездки компания рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с расписанием. Напоминаем, что для удобства пассажиров, специалисты Башкортостанской пригородной пассажирской компании внедрили мобильное приложение «Пригород».С его помощью можно оперативно купить билет на пригородные поезда, посмотреть актуальное расписание, получить информацию о стоимости проезда, а также отправить свои замечания и предложения в адрес руководства компании. Кроме этого, с расписанием можно ознакомиться на информационных стендах вокзалов и остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги, официальном сайте транспортной организации и СМИ. Ежегодно услугами по перевозке пассажиров ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (Башкортостанская ППК) пользуется порядка 5 миллионов человек. Ежедневно пассажирами Башкортостанской ППК становятся от 15 до 20 тысяч жителей Республик Башкортостан и Мордовия, а также Пензенской, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской областей .
Для улучшения обслуживания пассажиров - жителей Пензенской области в период майских праздников Весны и Труда и Дня Победы движение пригородных поездов Башкортостанской ППК с 28 апреля по 9 мая 2017 г. устанавливается следующим порядком:
28 апреля, 5 мая 2017 года - по рабочему дню пятница
29, 30 апреля, 6, 7 , 8 мая 2017 года - по выходному дню суббота
1, 9 мая 2017 года - по выходному дню воскресенье
2, 10 мая 2017 года - по рабочему дню понедельник.
ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» обращает внимание,что 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая назначаются поезда – № 6115 Белинская (отпр. 10.29) – Пачелма (приб. 11.37) и № 6110 Пачелма (отпр. 14.33) – Белинская (приб. 15.43).Время московское.
При планировании поездки компания рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с расписанием. Напоминаем, что для удобства пассажиров, специалисты Башкортостанской пригородной пассажирской компании внедрили мобильное приложение «Пригород».С его помощью можно оперативно купить билет на пригородные поезда, посмотреть актуальное расписание, получить информацию о стоимости проезда, а также отправить свои замечания и предложения в адрес руководства компании.
Кроме этого, с расписанием можно ознакомиться на информационных стендах вокзалов и остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги, официальном сайте транспортной организации и СМИ.
Ежегодно услугами по перевозке пассажиров ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (Башкортостанская ППК) пользуется порядка 5 миллионов человек. Ежедневно пассажирами Башкортостанской ППК становятся от 15 до 20 тысяч жителей Республик Башкортостан и Мордовия, а также Пензенской, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской областей .
Новость: Сергей Спатар, пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании 26 апреля 2017
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