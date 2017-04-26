В городе Каменка пресечена реализация соленого сала сомнительного качества на ярмарке выходного дня

В марте 2017 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия установлен факт несанкционированной торговли на ярмарке выходного дня г.Каменка: гражданин Седов реализовывал сало соленое (шпик) непромышленного изготовления в количестве около 5 кг, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу и без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар.

Тем самым гражданин нарушил статьи 15, 18 и 21 Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-I «О ветеринарии»; п.3 Приложения 1, п.7 Приложение 3 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Физическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей, продукция снята с реализации.