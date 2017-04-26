В соответствии с утверждённым графиком, глава администрации Башмаковского района А.С. Саванков проведёт личный приём предпринимателей по вопросам развития бизнеса на территории Башмаковского района. Приём состоится 28.04.2017г. в 11.00ч по адресу: р.п. Башмаково, ул. Советская, 17, администрация Башмаковского района, кабинет главы администрации.

Предварительно на приём можно записаться по тел. (884143)4-13-40, (884143)4-13-11, адрес электронной почты: bashm_adm@sura.ru, либо подать заявку в письменной форме в приёмную главы.

В соответствии с п.2 ст.13 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.