В Пачелмской участковой больнице им. В.А. Баулина 22 апреля 2017 года проведена акция «День прививок против дифтерии, столбняка, краснухи», запланированная в соответствии с планом проведения массовых акций, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи.



В работе по проведению мероприятия была создана прививочная бригада в составе врача терапевта и медицинской сестры процедурной прививочного кабинета.



За время проведения мероприятия иммунизировано 18 человек, в том числе: декретированная группа населения;

мигранты переселенцы;

лица, периодически выезжающие на заработки в другие регионы;

лица, уклоняющиеся от иммунизации. Проведение подобных акций благотворно влияет на оздоровление населения.

Новость: Администрация Пачелмского района 26 апреля 2017