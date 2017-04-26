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 Среда, 26 апреля 2017
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«День прививок против дифтерии, столбняка, краснухи»
Сегодня в Пензе
 

В Пачелмской участковой больнице им. В.А. Баулина 22 апреля 2017 года проведена акция «День прививок против дифтерии, столбняка, краснухи», запланированная в соответствии с планом проведения массовых акций, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи.

В работе по проведению мероприятия была создана прививочная бригада в составе врача терапевта и медицинской сестры процедурной прививочного кабинета.

За время проведения мероприятия иммунизировано 18 человек, в том числе:

  • декретированная группа населения;
  • мигранты переселенцы;
  • лица, периодически выезжающие на заработки в другие регионы;
  • лица, уклоняющиеся от иммунизации.

Проведение подобных акций благотворно влияет на оздоровление населения.

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