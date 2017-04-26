В средней школе села Вадинск состоялся прием четвероклассников в ряды детской организации «Романтик»

Прошло более 40 лет со дня основания в средней школе села Вадинск клуба «Военный романтик». Многое изменилось за эти годы. Нет пионерской и комсомольской организаций. Однако учащиеся школы, объединившись в детскую организацию «Романтик», хранят школьные традиции.

Девиз организации «Никто не забыт, ничто не забыто» по традиции сохранён. Члены организации проявляют себя в общественно-полезной работе, проводимой в школе, районе, области. 21 апреля для обучающихся 4-х классов стал торжественным днём. В музее Боевой и трудовой Славы школы их приняли в детскую организацию «Романтик». По традиции торжество началось с выноса школьного знамени. Далее ведущие обратились к ребятам с вопросами краеведческого минимума. Несколько четвероклассников рассказали о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Затем прозвучали слова торжественной клятвы.

Со словами поздравления к ребятам обратились классный руководитель Елена Улыбина и руководитель школьного музея Галина Дорохова.

Детская организация «Романтик»- это возможность заняться интересным делом, проявить себя как личность.