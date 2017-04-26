|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В средней школе села Вадинск состоялся прием четвероклассников в ряды детской организации «Романтик»
Сегодня в Пензе
|
Прошло более 40 лет со дня основания в средней школе села Вадинск клуба «Военный романтик». Многое изменилось за эти годы. Нет пионерской и комсомольской организаций. Однако учащиеся школы, объединившись в детскую организацию «Романтик», хранят школьные традиции. Девиз организации «Никто не забыт, ничто не забыто» по традиции сохранён. Члены организации проявляют себя в общественно-полезной работе, проводимой в школе, районе, области. 21 апреля для обучающихся 4-х классов стал торжественным днём. В музее Боевой и трудовой Славы школы их приняли в детскую организацию «Романтик». По традиции торжество началось с выноса школьного знамени. Далее ведущие обратились к ребятам с вопросами краеведческого минимума. Несколько четвероклассников рассказали о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Затем прозвучали слова торжественной клятвы. Со словами поздравления к ребятам обратились классный руководитель Елена Улыбина и руководитель школьного музея Галина Дорохова. Детская организация «Романтик»- это возможность заняться интересным делом, проявить себя как личность.
Прошло более 40 лет со дня основания в средней школе села Вадинск клуба «Военный романтик». Многое изменилось за эти годы. Нет пионерской и комсомольской организаций. Однако учащиеся школы, объединившись в детскую организацию «Романтик», хранят школьные традиции.
Девиз организации «Никто не забыт, ничто не забыто» по традиции сохранён. Члены организации проявляют себя в общественно-полезной работе, проводимой в школе, районе, области. 21 апреля для обучающихся 4-х классов стал торжественным днём. В музее Боевой и трудовой Славы школы их приняли в детскую организацию «Романтик». По традиции торжество началось с выноса школьного знамени. Далее ведущие обратились к ребятам с вопросами краеведческого минимума. Несколько четвероклассников рассказали о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Затем прозвучали слова торжественной клятвы.
Со словами поздравления к ребятам обратились классный руководитель Елена Улыбина и руководитель школьного музея Галина Дорохова.
Детская организация «Романтик»- это возможность заняться интересным делом, проявить себя как личность.
Новость: Администрация Вадинского района 26 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru