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«Зеленая Россия»
Сегодня в Пензе
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Администрация района призывает жителей, руководителей и трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, индивидуальных предпринимателей, учащуюся молодежь, общественные организации принять участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия», который состоится 29 апреля. Уважаемые земетчинцы! Уделите внимание своему дому, двору, клумбе, приведите в порядок фасады домовладений, побелите изгороди, очистите улицы от бытового мусора. Наш район – наш общий дом!
Администрация района призывает жителей, руководителей и трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, индивидуальных предпринимателей, учащуюся молодежь, общественные организации принять участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия», который состоится 29 апреля.
Уважаемые земетчинцы! Уделите внимание своему дому, двору, клумбе, приведите в порядок фасады домовладений, побелите изгороди, очистите улицы от бытового мусора.
Наш район – наш общий дом!
Новость: Администрация Земетченского района 26 апреля 2017
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