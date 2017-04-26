В Пензе объявлен открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды в городе Пензе на тему «Материнство»

Открытый конкурс пройдет с 26 апреля по 13 июля. Участие в нем могут принять профессиональные скульпторы, художники, архитекторы, творческие объединения и союзы, имеющие опыт в создании произведений монументального искусства, скульптур, арт-объектов, а также студенты профильных вузов, выпускники и учащиеся школ искусств. Ограничений по возрасту не предусматривается. Каждый участник или группа участников может представить на конкурс любое количество работ.

Прием заявок на участие в 1-ом этапе осуществляется с 26.04.2017 по 24.05.2017, 2-го этапа – с 19.06.2017 по 02.07.2017 включительно. Рассмотрение и подведение итогов 1-го этапа конкурса осуществляется с 25.05.2017 по 03.06.2017,2-го этапа – с 03.07.2017 по 13.07.2017.

Заявки участников принимаются Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы в рабочие дня с 9:00 до 18:00 часов по адресу: 440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, каб.100,а, тел./факс: (8412) 68-20-58.