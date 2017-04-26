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Глава администрации Наровчатского района поручил проверить сохранность муниципального жилья
Сегодня в Пензе
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На оперативном совещании, глава администрации Наровчатского района Александр Водопьянов поручил проверить жилье, предоставленное по договорам социального найма детям-сиротам. По имеющейся информации, некоторые квартиросъемщики безответственно относятся к муниципальному имуществу, демонтируя системы отопления и иные объекты недвижимости. На текущей неделе комиссионно будут обследованы все квартиры предоставленные в пользование.
На оперативном совещании, глава администрации Наровчатского района Александр Водопьянов поручил проверить жилье, предоставленное по договорам социального найма детям-сиротам.
По имеющейся информации, некоторые квартиросъемщики безответственно относятся к муниципальному имуществу, демонтируя системы отопления и иные объекты недвижимости. На текущей неделе комиссионно будут обследованы все квартиры предоставленные в пользование.
Новость: Администрация Наровчатского района 26 апреля 2017
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