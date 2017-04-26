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За самовольное снятие плодородного слоя почвы в Пензенской области предприятие привлечено к административной ответственности
Сегодня в Пензе
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В феврале 2017 года в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступила информация из администрации Лунинского района Пензенской области, из которой следовало, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных восточнее села София Лунинского района, в нарушении ст.78 Земельного кодекса РФ ведутся работы по добыче песка. По данному факту были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых установлено юридическое лицо, производившее добычу песка. Однако перевод земельного участка, на котором разработан карьер, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности не осуществлен. Разрешительные документы на проведение работ, связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения, от органов исполнительной власти представлено не было в связи с их отсутствием. Таким образом, юридическое лицо – ООО «СВИМ» произвело самовольное снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 0,5 га. По завершению контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
В феврале 2017 года в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступила информация из администрации Лунинского района Пензенской области, из которой следовало, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных восточнее села София Лунинского района, в нарушении ст.78 Земельного кодекса РФ ведутся работы по добыче песка.
По данному факту были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых установлено юридическое лицо, производившее добычу песка. Однако перевод земельного участка, на котором разработан карьер, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности не осуществлен. Разрешительные документы на проведение работ, связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения, от органов исполнительной власти представлено не было в связи с их отсутствием. Таким образом, юридическое лицо – ООО «СВИМ» произвело самовольное снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 0,5 га.
По завершению контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 26 апреля 2017
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