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Губернатор встретился с представителем Минкультуры РФ
Сегодня в Пензе
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Губернатор Иван Белозерцев встретился с руководителем территориального управления Министерства культуры РФ по ПФО Владимиром Тарновским. В ходе встречи глава региона рассказал о большой работе по сохранению историко-культурного потенциала Сурского края. В том числе о строительстве Спасского кафедрального собора, а также о том, что неплохо было в будущем открытость свободный проход с улицы Кирова к храму, построив лестницу.
«Мы восстанавливаем Спасский кафедральный собор. Он находится на центральной площади, на возвышенности, – прекрасный вид открывает с улицы Московской. Если мы посмотрим влево от памятника первопоселенцу, от Законодательного Собрания, виден золоченый купол. Появилась такая идея сделать широкую лестницу, которая будет вести к собору, и назвать её «Дорога к храму», – рассказал Иван Белозерцев.
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