Первый заместитель председателя правительства Пензенской области встретился в Москве с руководством компании Яндекс

Участники встречи обсудили ход реализации программы «Яндекс.Лицей», а также договорились расширить сотрудничество на территории Пензенской области.

Напомним, в 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве в сфере дополнительного образования для школьников в области информационных технологий между Правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс».

В рамках соглашения компания «Яндекс» запустила в нашей области образовательный проект «Яндекс.Лицей». Он рассчитан на учеников 8–9 классов, которые хотят освоить программирование. Занятия в «Яндекс.Лицее» проходят два раза в неделю в технопарке «Рамеев» и Губернском лицее-интернате для одаренных детей в свободное от школьных уроков время.

Всего в проекте принимают участие 60 учащихся восьмых и девятых классов из Пензы и области.