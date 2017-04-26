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Первый заместитель председателя правительства Пензенской области встретился в Москве с руководством компании Яндекс
Сегодня в Пензе
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Участники встречи обсудили ход реализации программы «Яндекс.Лицей», а также договорились расширить сотрудничество на территории Пензенской области. Напомним, в 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве в сфере дополнительного образования для школьников в области информационных технологий между Правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс». В рамках соглашения компания «Яндекс» запустила в нашей области образовательный проект «Яндекс.Лицей». Он рассчитан на учеников 8–9 классов, которые хотят освоить программирование. Занятия в «Яндекс.Лицее» проходят два раза в неделю в технопарке «Рамеев» и Губернском лицее-интернате для одаренных детей в свободное от школьных уроков время. Всего в проекте принимают участие 60 учащихся восьмых и девятых классов из Пензы и области.
Участники встречи обсудили ход реализации программы «Яндекс.Лицей», а также договорились расширить сотрудничество на территории Пензенской области.
Напомним, в 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве в сфере дополнительного образования для школьников в области информационных технологий между Правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс».
В рамках соглашения компания «Яндекс» запустила в нашей области образовательный проект «Яндекс.Лицей». Он рассчитан на учеников 8–9 классов, которые хотят освоить программирование. Занятия в «Яндекс.Лицее» проходят два раза в неделю в технопарке «Рамеев» и Губернском лицее-интернате для одаренных детей в свободное от школьных уроков время.
Всего в проекте принимают участие 60 учащихся восьмых и девятых классов из Пензы и области.
Новость: Управление информационных технологий и связи Пензенской области 26 апреля 2017
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