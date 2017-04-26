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«Регионы – сотрудничество без границ»
Сегодня в Пензе
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Руководители промышленных предприятий приглашаются к участию в XXIV Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ», которая запланирована в рамках празднования Дня Чувашской Республики 23-25 июня 2017 года в г. Чебоксары. Выставка стала традиционной площадкой для проведения деловых встреч и переговоров представителей промышленных и коммерческих организаций, финансовых структур, специалистов ведущих отраслей экономики и органов власти регионов Российской Федерации, представителей зарубежных стран. Продукция сферы машиностроения, электротехники и приборостроения, автомобилестроения, деревообработки, строительства и архитектуры, пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и ряда других будет представлена в торгово-выставочном комплексе «Контур» на площади более 16 тысяч квадратных метров. Стоимость участия начинается от 1800 рублей в зависимости от выставочной площади. Регистрационный сбор – 4900 рублей. Пакет необходимых документов и подробная информация об условиях участия размещены по адресу: http://expokontur.ru/to-exibitors/. В случае заинтересованности просим обращаться в Минпром Пензенской области по телефону: (8412) 595-815.
Руководители промышленных предприятий приглашаются к участию в XXIV Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ», которая запланирована в рамках празднования Дня Чувашской Республики 23-25 июня 2017 года в г. Чебоксары.
Выставка стала традиционной площадкой для проведения деловых встреч и переговоров представителей промышленных и коммерческих организаций, финансовых структур, специалистов ведущих отраслей экономики и органов власти регионов Российской Федерации, представителей зарубежных стран.
Продукция сферы машиностроения, электротехники и приборостроения, автомобилестроения, деревообработки, строительства и архитектуры, пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и ряда других будет представлена в торгово-выставочном комплексе «Контур» на площади более 16 тысяч квадратных метров. Стоимость участия начинается от 1800 рублей в зависимости от выставочной площади. Регистрационный сбор – 4900 рублей. Пакет необходимых документов и подробная информация об условиях участия размещены по адресу: http://expokontur.ru/to-exibitors/.
В случае заинтересованности просим обращаться в Минпром Пензенской области по телефону: (8412) 595-815.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 26 апреля 2017
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