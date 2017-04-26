Пензенская команда вышла в Суперлигу по настольному теннису

21 – 23 апреля в городе Пензе на базе Дворца спорта «Буртасы» состоялся завершающий 4 тур Командного чемпионата Федерации настольного тенниса России Высшей лиги - А. В данных соревнованиях приняли участие 12 команд разных городов: г.Краснодар, г.Санкт – Петербург, г. Иваново, г. Москва, и т.д. Места распределились следующим образом: I – «ЕГОКТ» , г.Павловский посад II – «ПГСХА-ДЮСШ№6», г.Пенза III – «Локомотив», г. н.Новгород Пензенскую команду представляли: Медведев Денис, Горбунов Вячеслав, Маркелов Никита, Похомов Сергей, основу команды составили воспитанники МБУ ДО ДЮСШ №6 г.Пензы. По результатам чемпионата команда «ПГСХА-ДЮСШ№6», г.Пенза вышла в Суперлигу.

Новость: Администрация города Пензы 26 апреля 2017