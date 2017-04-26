Заслуженный строитель РФ Валентин Михайлович Журавлев принимает поздравления с 80-летним юбилеем

Заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин города Пензы и Пензенской области Валентин Михайлович Журавлев принимает поздравления с 80-летним юбилеем. С пожеланиями доброго здоровья, счастья и благополучия к имениннику приехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Он вручил Валентину Михайловичу приветственный адрес и памятный подарок . – Вы занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его Почетного гражданина. Более полувека своей жизни вы посвятили профессии строителя, много сил отдали комплексной застройке города, формированию современного архитектурного облика областного центра. Под вашим непосредственным руководством в Пензе возводились жилые массивы и ряд социально значимых объектов, – отметил Виктор Кувайцев. – Позвольте выразить вам признательность за самоотверженный труд, верность избранному пути и большой личный вклад в развитие строительной отрасли.

Новость: Администрация города Пензы 26 апреля 2017