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Заслуженный строитель РФ Валентин Михайлович Журавлев принимает поздравления с 80-летним юбилеем
Сегодня в Пензе
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Заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин города Пензы и Пензенской области Валентин Михайлович Журавлев принимает поздравления с 80-летним юбилеем. С пожеланиями доброго здоровья, счастья и благополучия к имениннику приехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Он вручил Валентину Михайловичу приветственный адрес и памятный подарок . – Вы занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его Почетного гражданина. Более полувека своей жизни вы посвятили профессии строителя, много сил отдали комплексной застройке города, формированию современного архитектурного облика областного центра. Под вашим непосредственным руководством в Пензе возводились жилые массивы и ряд социально значимых объектов, – отметил Виктор Кувайцев. – Позвольте выразить вам признательность за самоотверженный труд, верность избранному пути и большой личный вклад в развитие строительной отрасли.
Заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин города Пензы и Пензенской области Валентин Михайлович Журавлев принимает поздравления с 80-летним юбилеем.
С пожеланиями доброго здоровья, счастья и благополучия к имениннику приехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Он вручил Валентину Михайловичу приветственный адрес и памятный подарок .
– Вы занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его Почетного гражданина. Более полувека своей жизни вы посвятили профессии строителя, много сил отдали комплексной застройке города, формированию современного архитектурного облика областного центра. Под вашим непосредственным руководством в Пензе возводились жилые массивы и ряд социально значимых объектов, – отметил Виктор Кувайцев. – Позвольте выразить вам признательность за самоотверженный труд, верность избранному пути и большой личный вклад в развитие строительной отрасли.
Новость: Администрация города Пензы 26 апреля 2017
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