В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет презентация Сердобского района в рамках проведения областного смотра-фестиваля "Таланты земли Пензенской". С 14.00 в фойе библиотеки будет представлена выставка мастеров народно-художественных промыслов, а также сельхозтоваропроизводителей Сердобского района. В 15.00 в большом зале библиотеки им. Лермонтова состоится концерт с участием лучших творческих Сердобских коллективов и солистов. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017