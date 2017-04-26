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Таланты земли Пензенской
Сегодня в Пензе
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В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет презентация Сердобского района в рамках проведения областного смотра-фестиваля "Таланты земли Пензенской". С 14.00 в фойе библиотеки будет представлена выставка мастеров народно-художественных промыслов, а также сельхозтоваропроизводителей Сердобского района. В 15.00 в большом зале библиотеки им. Лермонтова состоится концерт с участием лучших творческих Сердобских коллективов и солистов.
В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет презентация Сердобского района в рамках проведения областного смотра-фестиваля "Таланты земли Пензенской".
С 14.00 в фойе библиотеки будет представлена выставка мастеров народно-художественных промыслов, а также сельхозтоваропроизводителей Сердобского района.
В 15.00 в большом зале библиотеки им. Лермонтова состоится концерт с участием лучших творческих Сердобских коллективов и солистов.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017
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