Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 27 апреля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Таланты земли Пензенской
Сегодня в Пензе
 

В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет презентация Сердобского района в рамках проведения областного смотра-фестиваля "Таланты земли Пензенской".

С 14.00 в фойе библиотеки будет представлена выставка мастеров народно-художественных промыслов, а также  сельхозтоваропроизводителей Сердобского района.

В 15.00 в большом зале библиотеки им. Лермонтова состоится концерт с участием лучших творческих Сердобских коллективов и солистов.

Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017
2017-04-26
Серебро на вес золота
Пензенский "Дизелист" вернулся домой со вторым местом
 
2017-04-26
В течение апреля Пензенская электронная библиотека (ПЭБ) пополнилась семью изданиями из редкого фонда
 Всех заинтересовавшихся читателей приглашаем обратиться в ПЭБ
 
2017-04-26
«Рецепт Победы»
 В рамках акции «Дни воинской славы» в краеведческом прошло мероприятие
 
2017-04-26
27 апреля в 11-00 состоится прием предпринимателей у заместителя главы администрации города Пензы Андрея Шевченко
 Прием предпринимателей проводится в целях оперативного решения вопросов
 
2017-04-26
Артем Сысоев завоевал золотую медаль на соревнованиях по тхэквондо
 В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок Демида Момона»
 
2017-04-26
Красота тела
В Пензе пройдёт Открытый Кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу
 
2017-04-26
АЛКОГОЛЬ ЗАТУМАНИЛ ГОЛОВУ
Мужчина открыто похитил из магазина бутылку ликёра
 
2017-04-26
НАРКОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ
Пензенские полицейские перекрыли канал поступления зелья в регион
 
2017-04-26
Губернатор рассмотрел проект создания диорамы «Золотарёвское побоище» в ходе приёма граждан в среду
 По мысли заявителя, организация такого рода диорамы может стать одной из достопримечательностей Пензенского региона
 
2017-04-26
В Колышлейском районе Пензенской области собственник земельного участка оштрафован на 10 тысяч рублей
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-04-26
Совет Федерации поддержал инициативу сенатора от Пензенской области Алексея Дмитриенко
 Член комитета СФ по экономической политике выступил за установление предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам
 
2017-04-26
«Мы — за здоровое поколение»
Полицейские провели в Кузнецке форум для родителей и педагогов
 
2017-04-26
Юные пензенские прыгуны в воду успешно выступили в Германии
 В Германии с 20 по 23 апреля 2017 года состоялись международные юношеские соревнования по прыжкам в воду «Дрезден-2017»
 
2017-04-26
Марина Кузнецова признана лучшей медицинской сестрой Пензенской области
 Из 58 работ, представленных на конкурс, наибольшее количество, 33 работы, были поданы в данной номинации
 
2017-04-26
Подходит к окончанию ежегодный весенний учет боровой дичи
 Данные учета будут использоваться для ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории Пензенской области
 

Новости партнеров
 
На сайте: 20ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru