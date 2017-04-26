Областной форум советов отцов пройдет 27 апреля в 12.30 в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. В работе областного совета отцов примут участие представители советов отцов, муниципальных органов управления образованием, Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области. Форум подведет итоги работы муниципальных форумов, которые прошли в Пензенской области с 27 марта по 7 апреля 2017 года. Для обсуждения участникам будут предложены актуальные вопросы роли отца в воспитании детей и социально значимые темы: «Насколько важно сформировать у ребёнка правильный «образ» отца»;

«Роль мужчины в развитии мотивации и решении проблем в обучении у детей с ОВЗ»;

«Почему дети не могут «достучаться» до своих родителей, почему для детей не хватает времени и как это исправить».

Новость: Министерство образования Пензенской области 26 апреля 2017