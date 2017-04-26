Состоялась очередная сессия городской Думы, в работе которой принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев

Депутаты приняли изменения в бюджет города Пензы, о которых доложила начальник Финансового управления Ольга Завьялкина, утвердили ряд муниципальных программ, в числе которых программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Пенза на 2017-2026 годы и комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Пензы на 2017-2026 годы, которые представили заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина.

Заслушав отчет начальник отдела муниципального земельного контроля Светланы Александровой о деятельности администрации города Пензы по осуществлению муниципального земельного контроля в границах городского округа «город Пенза», депутаты отметили большую работу, которая была проведена за отчетный период и позволила выявить многочисленные нарушения использования муниципальных земель в городе.

Глава города Валерий Савельев, подводя итоги обсуждения, поддержал предложение депутатов увеличить штат сотрудников отдела муниципального земельного контроля, если это необходимо для повышения оперативности и эффективности работы отдела.