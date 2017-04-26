28 апреля 2017 года, начало 13 часов в Большом зале новой Пензенской филармонии пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В программе фестиваля выступление 15 хоровых коллективов (ансамблей): детских, студенческих и ветеранских. Председатель жюри – член президиума Всероссийского хорового общества, профессор факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Филянина Лариса Александровна. По итогам конкурсных прослушиваний лауреаты 1, 2 и 3 степеней будут награждены дипломами Всероссийского хорового общества и памятными подарками.



Победители регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в каждой из категорий будут представлять Пензенскую область на Окружном этапе Фестиваля, который пройдет в г. Нижний Новгород 17-18 мая 2017 года. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017