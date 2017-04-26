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В Большом зале новой Пензенской филармонии пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля
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28 апреля 2017 года, начало 13 часов в Большом зале новой Пензенской филармонии пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В программе фестиваля выступление 15 хоровых коллективов (ансамблей): детских, студенческих и ветеранских. Председатель жюри – член президиума Всероссийского хорового общества, профессор факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Филянина Лариса Александровна. По итогам конкурсных прослушиваний лауреаты 1, 2 и 3 степеней будут награждены дипломами Всероссийского хорового общества и памятными подарками.
28 апреля 2017 года, начало 13 часов в Большом зале новой Пензенской филармонии пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.
В программе фестиваля выступление 15 хоровых коллективов (ансамблей): детских, студенческих и ветеранских. Председатель жюри – член президиума Всероссийского хорового общества, профессор факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Филянина Лариса Александровна.
По итогам конкурсных прослушиваний лауреаты 1, 2 и 3 степеней будут награждены дипломами Всероссийского хорового общества и памятными подарками.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017
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