Подходит к окончанию ежегодный весенний учет боровой дичи

Учет глухаря на токах заключается в подсчете поющих самцов (петухов). В первую очередь проверяются крупные тока, на остальных, в крайнем случае, возможно установление числа поющих петухов опросными сведениями.

Цель учета – проверка сохранности токов, определение числа поющих петухов.

Суммирование показателей по всем токам дает общую численность поющих самцов глухаря на исследуемой территории охотничьего угодья весной.

Учет тетерева на токах также проводится ежегодно, с той же целью, в то же время и по тем же нормативам, что и глухаря.

Данные учета будут использоваться для ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории Пензенской области.