Марина Кузнецова признана лучшей медицинской сестрой Пензенской области

Медицинская сестра палатная гериатрического отделения Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Марина Алексеевна Кузнецова стала победительницей областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая медицинская сестра».

Из 58 работ, представленных на конкурс, наибольшее количество, 33 работы, были поданы в данной номинации - «Лучшая медицинская сестра».



Другими номинациями, где представители среднего звена медицинских организаций Пензенской области приняли участие, стали:

- лучшая участковая медицинская сестра,

- лучший фармацевт,

- лучший фельдшер;

- лучший лаборант;

- лучшая старшая медицинская сестра;

- лучшая акушерка;

- за верность профессии.

«Хочу отметить, что в этом году количество участников значительно увеличилось, - говорит главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Татьяна Рыжонина. – Теперь работы победителей из каждой номинации направлены в центральную конкурсную комиссию для прохождения третьего этапа всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».



«Надеемся увидеть наших специалистов в числе призеров и победителей третьего Всероссийского этапа конкурса», - говорит Татьяна Рыжонина.



Напомним, что областной этап Всероссийского конкурса проходит в Пензенской области ежегодно в преддверии Всемирного Дня медицинской сестры, отмечаемого 12 мая. В рамках торжественного мероприятия, приуроченного к этому памятному дню, победители областного этапа традиционно отмечаются грамотами и призами.



Поздравляем победителей областного этапа конкурса профессионального мастерства, которыми стали:

1.В номинации «Лучшая медицинская сестра»

3 место Варцева Валентина Васильевна - медицинская сестра перевязочной гинекологического отделения Клинической больницы № 6 им.Г.А. Захарьина;

2 место Седова Ольга Александровна - медицинская сестра палатная детского хирургического отделения № 1 Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

Победитель Кузнецова Марина Алексеевна - медицинская сестра палатная гериатрического отделения Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн



2. В номинации «Лучшая акушерка»

Победитель Шмагина Юлия Александровна - акушерка женской консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский городской родильный дом» (как единственный участник, представивший работу в данной номинации).



3.В номинации «Лучший фельдшер»

3 место Бирюкова Ольга Васильевна - фельдшер скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»

2 место Безденкова Людмила Викторовна - фельдшер Троицкого фельдшерского здравпункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Башмаковская районная больница»

Победитель Коровушкина Елена Юрьевна - заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Кошелевка – фельдшер Спасской участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеломовская межрайонная больница»



4.В номинации «Лучший лаборант»

3 место Трофимова Ирина Юрьевна Фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская районная больница»

2 место Алеексеева Татьяна Геннадьевна Лаборант бактериологической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко»

Победитель Ширшова Ольга Алексеевна Фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф. Филатова»



5. В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»

3 место Галкина Светлана Васильевна - старшая медицинская сестра поликлинического отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

2 место Чамина Елена Викторовна - старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каменская межрайонная больница»

Победитель Дергунова Ирина Викторовна - старшая медицинская сестра отделения анестезиологии- реанимации № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко»



6.В номинации «Лучшая участковая медицинская сестра»

Победитель Жигулина Екатерина Львовна - медицинская сестра врача общей практики государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» (как единственный участник, представивший работу в данной номинации).



7.В номинации «Лучший фармацевт»

Победитель Златогорская Ольга Евгеньевна Фармацевт аптеки государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»



8.В номинации «За верность профессии»

Победитель Глухова Антонина Ивановна - медицинская сестра центрального стерилизационного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко»» (как единственный участник, представивший работу в данной номинации).