Юные пензенские прыгуны в воду успешно выступили в Германии

В Германии с 20 по 23 апреля 2017 года состоялись международные юношеские соревнования по прыжкам в воду «Дрезден-2017», на которых успешно выступили юные пензенские спортсмены, воспитанники центра спортивной подготовки: Максим Малофеев и Полина Саекова.

Максим Малофеев завоевал два «золота» в прыжках с вышки и с трехметрового трамплина.

Полина Саекова была удостоена золотой медали в прыжках с трехметрового трамплина.