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Юные пензенские прыгуны в воду успешно выступили в Германии
Сегодня в Пензе
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В Германии с 20 по 23 апреля 2017 года состоялись международные юношеские соревнования по прыжкам в воду «Дрезден-2017», на которых успешно выступили юные пензенские спортсмены, воспитанники центра спортивной подготовки: Максим Малофеев и Полина Саекова. Максим Малофеев завоевал два «золота» в прыжках с вышки и с трехметрового трамплина. Полина Саекова была удостоена золотой медали в прыжках с трехметрового трамплина.
В Германии с 20 по 23 апреля 2017 года состоялись международные юношеские соревнования по прыжкам в воду «Дрезден-2017», на которых успешно выступили юные пензенские спортсмены, воспитанники центра спортивной подготовки: Максим Малофеев и Полина Саекова.
Максим Малофеев завоевал два «золота» в прыжках с вышки и с трехметрового трамплина.
Полина Саекова была удостоена золотой медали в прыжках с трехметрового трамплина.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 26 апреля 2017
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