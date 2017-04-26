Более ста килограммов наркотических веществ было изъято пензенскими правоохранителями в прошлом году. В большинстве случаев к данным преступлениям — будь то распространение или употребление — причастна молодёжь, за которую в ответе родители и педагоги. Именно их пригласили на форум, организованный региональным Управлением МВД в Кузнецке.

Заместитель Главы Администрации г. Кузнецка, Иван Малкин, отметил: «Наверное, 20 лет назад дети не сталкивались с таким количество рисков и вызовов, которые бросает время сегодняшней молодёжи. И во многом да, пожалуй, во всём от нас — взрослых — зависит то, как уберечь детей от тех соблазнов, с которыми они сталкиваются. И роль родителей здесь — главенствующая!»

Такова позиция и правоохранительных органов, которым приходится сталкиваться уже с результатом родительской халатности. Заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области, Николай Сармин, пояснил: «К сожалению, на сегодняшний день у нас нет системы ранней профилактики. Как правило, работа с подростком начинается уже после того, как он попал в поле зрения правоохранительных органов или был задержан за употребление или распространение наркотиков».

Родители и педагоги первыми должны проявить интерес к тому, чем живёт ребёнок и ученик. Трёхминутного общения в день, а именно такую цифру называют социологи, явно недостаточно для того, чтобы определить эмоциональное состояние подростка и его предрасположенность к вредным привычкам. Заместитель Начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции ПДН УМВД России по Пензенской области, Ирина Панфилова, подчеркнула: «Родители должны жить жизнью своих детей! Нужно знать его интересы и проблемы. Нужно обеспечить его занятость, но только по интересам. Чтобы это были кружки не ради кружка, а именно по желанию самого ребёнка».

Вместе с тем не стоит забывать и о профилактических беседах с подростками, правовую грамотность которых следовало бы повысить.

«Уровень правовой грамотности молодёжи необходимо повышать! Порой общаешься с подростком, совершившим правонарушение, а он говорит, что, если бы знал о последствиях, не совершил такой поступок», — отметила заместитель директора по воспитательной работе Кузнецкого многопрофильного колледжа, Марина Землянская.

Такие встречи сотрудники УМВД проведут и в других учебных заведениях области.