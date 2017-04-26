Совет Федерации поддержал инициативу сенатора от Пензенской области Алексея Дмитриенко

Член комитета СФ по экономической политике выступил за установление предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О контрактной системе» одобрены на 411 пленарном заседании Совета в среду, 26 апреля 2017 года.

Как сообщил Алексей Дмитриенко, предельный срок оплаты по государственным и муниципальным контрактам составит не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке такого товара (работы или услуги). Исключение представляют случаи, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства устанавливается иной срок оплаты.

«Принятые нормы минимизируют издержки поставщика или подрядчика, и дисциплинируют заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств», – подчеркнул сенатор.