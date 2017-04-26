В Колышлейском районе Пензенской области собственник земельного участка оштрафован на 10 тысяч рублей

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле текущего года при проведении плановой выездной проверки в отношении гражданина, имеющего на праве собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 26,2 га, расположенный в границах Телегинского сельсовета Колышлейского района, было выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель от процессов, ухудшающих качественное состояние земель.

На участке с момента оформления его в собственность не проводились агротехнические мероприятия по обработке почвы, в результате чего участок по всей площади зарос сорной травянистой растительностью.

По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. В соответствии с ч.2.2 ст.4.1 КоАП РФ, с учетом характера совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, был назначен административный штраф ниже низшего предела, предусмотренный соответствующей статьей КоАП РФ в размере 10000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленного правонарушения. Постановление в законном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.