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Губернатор рассмотрел проект создания диорамы «Золотарёвское побоище» в ходе приёма граждан в среду
Сегодня в Пензе
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Посетитель Приёмной Президента Российской Федерации в Пензенской области Владимир Суркин обратился к главе региона с предложением построить на территории Золотарёвского городища историческую экспозицию, посвящённую битве XIII столетия, которая по свидетельству археологов, произошла между защитниками средневекового городка, населённого предками современных народов Поволжья, и идущим на Русь татаро-монгольским войском. По мысли заявителя, организация такого рода диорамы может стать одной из достопримечательностей Пензенского региона.
Посетитель Приёмной Президента Российской Федерации в Пензенской области Владимир Суркин обратился к главе региона с предложением построить на территории Золотарёвского городища историческую экспозицию, посвящённую битве XIII столетия, которая по свидетельству археологов, произошла между защитниками средневекового городка, населённого предками современных народов Поволжья, и идущим на Русь татаро-монгольским войском. По мысли заявителя, организация такого рода диорамы может стать одной из достопримечательностей Пензенского региона.
Новость: Правительство Пензенской области 26 апреля 2017
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