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 Четверг, 27 апреля 2017
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Губернатор рассмотрел проект создания диорамы «Золотарёвское побоище» в ходе приёма граждан в среду
Сегодня в Пензе
 

Посетитель Приёмной Президента Российской Федерации в Пензенской области Владимир Суркин обратился к главе региона с предложением построить на территории Золотарёвского городища историческую экспозицию, посвящённую битве XIII столетия, которая по свидетельству археологов, произошла между защитниками средневекового городка, населённого предками современных народов Поволжья, и идущим на Русь татаро-монгольским войском. По мысли заявителя, организация такого рода диорамы может стать одной из достопримечательностей Пензенского региона.

«Творческие идеи по сохранению исторического наследия я готов обсуждать и поддерживать. Идея хорошая, берём её в работу», - озвучил своё решение Иван Белозерцев. 

«Надо пригласить представителей культурной общественности к обсуждению данной инициативы», - поручил он министру культуры региона, подчеркнув, что туризм на территории Пензенской области развивать необходимо.

«У нас в Городе «Спутник» завершилось строительство современной школы, она станет одной из лучших в регионе – новое комфортное здание, современное оборудование, подготовленные педагоги. Сегодня мы работаем над дополнением содержания образования в этой школе. Идею с диорамой для начала можно реализовать на базе данного учебного заведения, параллельно обсуждая вышеназванный проект», - предложил глава областной исполнительной власти.

Заявитель Олег Ефремов попросил реконструировать дорогу от федеральной трассы М-5 до малонаселённого пункта Николо-Райское, где проживает всего около 90 человек. Автодорога местного значения общей протяженностью 7,3 км находится на балансе двух районов - Бессоновского и Городищенского. 

«Я понимаю, что людям нужно помочь. И хотя строительство дорог до малонаселённых пунктов считается неэффективным, в щебёночном исполнении, хотя и это требует немалых затрат, в следующем году дорогу сделаем», - решил губернатор. 

«На текущий год финансирование строительства автодорог в области распределено. Сёла с численностью проживающих в полторы-две тысячи человек также ждут ремонта. Вашу дорогу в этом году отгрейдируем, на 2018-й - запланируем ремонт», - уточнил он.

Многодетный отец Леонид Кутузов обратился к главе субъекта федерации за помощью в решении вопроса о выделении земельного участка. Иван Белозерцев дал необходимые пояснения – какие шаги в соотвествиии с законодательством нужно предпринять, чтобы достичь цели. Министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области губернатор поручил включить в повестку дня очередного оперативного совещания вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей на территории муниципальных образований региона.

Кроме того, глава Пензенской области рассмотрел вопросы о ремонте многоквартирного жилого дома в городе Пензе, порядке начисления платы за коммунальные услуги. Всего в этот день от граждан поступило более 10-ти заявлений. Каждому из обратившихся в Приёмную Президента Российской Федерации в Пензенской области будет направлен официальный ответ в установленный законом срок.

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