НАРКОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ

Запрещенное зелье в наш регион взялись поставлять наркодилеры сопредельной области. Но развернуть бизнес им не удалось. С самого начала за ними следили сотрудники наркополиции.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нам удалось ликвидировать канал поставки наркотических средств из соседнего региона. Сначала нами был задержан оптовый закладчик на территории Пензенской области. Из-под него нам удалось задержать шесть закладчиков. Это все молодые люди от двадцати до двадцати пяти лет»,- комментирует Алексей Стяжков, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области

Наркотрафик планировалось организовать масштабный. Потребителями зелья должны были стать, в основном, студенты пензенских ВУЗов.

«Приезжал курьер из соседнего региона. Здесь делал оптовые закладки. От ста граммов до килограмма доходило. В дальнейшем уже вступал в действие мелкооптовый закладчик. Он забирал двести граммов и делал из них четыре по пятьдесят»,- продолжает Алексей Стяжков.

Все шестеро участников преступной группировки задержаны. Организатора также ждет наказание.

«В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела по статье 228-ой Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении трех лиц приняты меры в виде заключения под стражу. В отношении одного – домашний арест. И в отношении других – подписка о невыезде»,- говорит Алексей Стяжков, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

Если суд докажет вину задержанных, им может грозить до восьми лет лишения свободы.