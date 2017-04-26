|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
НАРКОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Запрещенное зелье в наш регион взялись поставлять наркодилеры сопредельной области. Но развернуть бизнес им не удалось. С самого начала за ними следили сотрудники наркополиции.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нам удалось ликвидировать канал поставки наркотических средств из соседнего региона. Сначала нами был задержан оптовый закладчик на территории Пензенской области. Из-под него нам удалось задержать шесть закладчиков. Это все молодые люди от двадцати до двадцати пяти лет»,- комментирует Алексей Стяжков, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области
Наркотрафик планировалось организовать масштабный. Потребителями зелья должны были стать, в основном, студенты пензенских ВУЗов.
«Приезжал курьер из соседнего региона. Здесь делал оптовые закладки. От ста граммов до килограмма доходило. В дальнейшем уже вступал в действие мелкооптовый закладчик. Он забирал двести граммов и делал из них четыре по пятьдесят»,- продолжает Алексей Стяжков.
Все шестеро участников преступной группировки задержаны. Организатора также ждет наказание.
«В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела по статье 228-ой Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении трех лиц приняты меры в виде заключения под стражу. В отношении одного – домашний арест. И в отношении других – подписка о невыезде»,- говорит Алексей Стяжков, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.
Если суд докажет вину задержанных, им может грозить до восьми лет лишения свободы.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru