АЛКОГОЛЬ ЗАТУМАНИЛ ГОЛОВУ

Пьяному и море по колено, а украсть бутылку спиртного – не преступление, а подвиг. Так, видимо, казалось нетрезвому посетителю магазина, который на этих кадрах видеонаблюдения проносит свою добычу мимо кассира. Продавец запомнила приметы молодого человека и передала их сотрудникам полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными отдела полиции №2 был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний житель г. Пензы. Для дальнейшего разбирательства молодой человек был доставлен в отдел полиции», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе Мария Быкова.

Как пояснил задержанный, в тот день они с друзьями изрядно выпили. Но этого молодым людям показалось мало. За добавкой нетрезвая компания отправилась в магазин, но преступления не планировала. Лишь один из друзей решил прихватить к купленному вину бесплатно бутылку дорогого ликёра. В содеянном мужчина полностью признался.

«Я не знаю, почему так поступил, наверно, это алкоголь в голове. Быстрым шагом я ушел из магазина и не слышал, что мне кричала продавщица, я этого не помню», - признался задержанный.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.