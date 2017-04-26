Красота тела

Пенза входит в тройку городов, активно занимающихся фитнесом и бодибилдингом, после Москвы и Петербурга. В 2017 году ожидается приезд спортсменов более чем из 10 городов России и стран ближнего зарубежья. Такое право Россия выиграла в голосовании среди сорока стран мира. В программе отборочного тура 5 категорий: «Юниоры», Мистер «Атлетик», «Бодибилдинг», а также Мисс «Фигура» и Мисс «Бикини».

Абсолютный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, «Мистер Вселенная 2006 среди любителей» и «Мистер Вселенная 2009 среди профессионалов», Алексей Нетесанов, отметил: «Проведение именно домашнего чемпионата побудило очень много спортсменов, которые даже завершили свою карьеру, но в прошлом были чемпионами и России, и Европы, и Мира. Когда они узнали информацию год назад, снова начали готовиться к соревнованиям. Очень много спортсменов былых лет выйдут на этот турнир в Пензе».

В соревнованиях также смогут принять участие дети с ограниченными возможностями. Алексей Нетесанов лично вручил официальное приглашение руководителю лечебно-оздоровительного центра «БлагоДарю», Виктории Хачатурян.

«Зачем это делается? Чтобы еще раз обратить внимание именно на этих детей – на детей с ограниченными возможностями. Чтобы люди помнили, что с нами в Пензе еще живут детишки, которые тоже нуждаются во внимании», - отметил Алексей Нетесанов.

В этом году на соревнованиях не будет распределения спортсменов по весу и росту. Иметь значение при выборе категории будет наличие и форма мышечной массы.

Во время голосования для зрителей планируется провести конкурсы с призами от спонсоров. Также гости смогут поучаствовать в дегустации и сделать фотографии с ростовыми куклами и на фоне пресс-баннера.