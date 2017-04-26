27 апреля в 11-00 состоится прием предпринимателей у заместителя главы администрации города Пензы Андрея Шевченко

2017-04-26

Пензенский "Дизелист" вернулся домой со вторым местом

2017-04-26

Всех заинтересовавшихся читателей приглашаем обратиться в ПЭБ

2017-04-26

В рамках акции «Дни воинской славы» в краеведческом прошло мероприятие

2017-04-26

Прием предпринимателей проводится в целях оперативного решения вопросов

2017-04-26

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок Демида Момона»

2017-04-26

В Пензе пройдёт Открытый Кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу

2017-04-26

Мужчина открыто похитил из магазина бутылку ликёра

2017-04-26

Пензенские полицейские перекрыли канал поступления зелья в регион

2017-04-26

По мысли заявителя, организация такого рода диорамы может стать одной из достопримечательностей Пензенского региона

2017-04-26

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует

2017-04-26

Член комитета СФ по экономической политике выступил за установление предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам

2017-04-26

Полицейские провели в Кузнецке форум для родителей и педагогов

2017-04-26

В Германии с 20 по 23 апреля 2017 года состоялись международные юношеские соревнования по прыжкам в воду «Дрезден-2017»

2017-04-26

Из 58 работ, представленных на конкурс, наибольшее количество, 33 работы, были поданы в данной номинации

2017-04-26