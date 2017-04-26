В рамках акции «Дни воинской славы» в Пензенском краеведческом музее для восьмиклассников школы №55 было проведено тематическое мероприятие «Рецепт Победы». Ребятам рассказали о подвиге пензенцев – врачей, фельдшеров, медсестёр и санинструкторов – в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено герою Социалистического труда, генерал-полковнику медицинской службы, основоположнику советской нейрохирургии Николаю Ниловичу Бурденко. На мероприятии так же была освещена деятельность пензенских эвакогоспиталей. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017