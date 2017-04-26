В течение апреля Пензенская электронная библиотека (ПЭБ) пополнилась семью изданиями из редкого фонда, оцифрованными сотрудниками Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. В. В. Португалов «Царствование последнего Романова»

П. Звенигородцев «Словарь иностранных слов»

Две речи П. Н. Милюкова « Россия в плену у Циммервальда»

А. Б. Петрищев «Триста лет»

«Профсоюзы в условиях новой экономической политики»

«Народная единая трудовая школа. Выпуск 2»

Горн. инж. А. И. Дрейер. «О воде «Кувака» Первые 6 изданий отражают события и явления революционного 1917 года. Седьмое является ответом горного инженера А. И. Дрейера на статью профессора П. П. фон-Веймарна «Физико-химическое исследование источников Кувака, Нижнеломовского уезда, Пензенской губернии», напечатанную в «Горном Журнале» в № 7 и 8 за июль и август 1914 г. Всех заинтересовавшихся читателей приглашаем обратиться в ПЭБ. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017