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В течение апреля Пензенская электронная библиотека (ПЭБ) пополнилась семью изданиями из редкого фонда
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В течение апреля Пензенская электронная библиотека (ПЭБ) пополнилась семью изданиями из редкого фонда, оцифрованными сотрудниками Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Первые 6 изданий отражают события и явления революционного 1917 года. Седьмое является ответом горного инженера А. И. Дрейера на статью профессора П. П. фон-Веймарна «Физико-химическое исследование источников Кувака, Нижнеломовского уезда, Пензенской губернии», напечатанную в «Горном Журнале» в № 7 и 8 за июль и август 1914 г. Всех заинтересовавшихся читателей приглашаем обратиться в ПЭБ.
В течение апреля Пензенская электронная библиотека (ПЭБ) пополнилась семью изданиями из редкого фонда, оцифрованными сотрудниками Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
Первые 6 изданий отражают события и явления революционного 1917 года. Седьмое является ответом горного инженера А. И. Дрейера на статью профессора П. П. фон-Веймарна «Физико-химическое исследование источников Кувака, Нижнеломовского уезда, Пензенской губернии», напечатанную в «Горном Журнале» в № 7 и 8 за июль и август 1914 г.
Всех заинтересовавшихся читателей приглашаем обратиться в ПЭБ.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 26 апреля 2017
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