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Серебро на вес золота
Сегодня в Пензе
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Впервые за всё проведение турниров Национальной молодёжной хоккейной лиги пензенская команда «Дизилист» заняла призовое место-серебро. У спортивного комплекса «Дизель-арена» победителей встречали родственники, друзья и болельщики.
«Мы считаем, что мы выиграли второе место, а не проиграли, поэтому у нас положительные эмоции от этого сезона»,- рассказал вратарь команды «Дизелист», Максим Борисов.
Последняя игра сезона проходила в Башкирии, команда желто-синих уступила победу команде «Горняк». Со счётом 2:5 они вернулись домой. Как и в любой игре были сложности, которые помешали команде забрать золото.
«Допустили две грубейших ошибки, два быстрых гола в течение трёх минут, я считаю, что они и сыграли результат, план наших действий был смазан»,- отметил главный тренер команды «Дизелист», Алексей Ваулин.
Игроки команды считают, что для победы им не хватило сосем чуть-чуть опыта, но в следующих матчах они не смогут проиграть.
«Я думаю, что не хватило немного опыта именно в выступлении плей-оф, команда достаточно молодая. Соперник оказался постарше поопытнее»,-подчеркнул нападающий команды «Дизелист», Максим Колмыков.
Сейчас команда будет отдыхать и набираться сил перед новым сезоном.
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