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В Никольске и Городище проверили состояние благоустройства кладбищ
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области провели выездную проверку благоустройства территории кладбищ Городищенского и Никольского районов Пензенской области. 25 апреля православные христиане отметили Радоницу - день поминовения усопших. Традиционно в эти дни родственники массово посещали места захоронения близких, где приводили в порядок могилы. В ходе объезда выявлены свалки мусора на территории кладбища г. Городища, немногим лучше состояние кладбища в г. Никольске. Также была выявлена несанкционированная свалка у родника на трассе Городище - Никольск в Никольском районе. В адрес администраций Городищенского и Никольского районов направлены рекомендательные письма об устранении выявленных нарушений.
Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области провели выездную проверку благоустройства территории кладбищ Городищенского и Никольского районов Пензенской области.
25 апреля православные христиане отметили Радоницу - день поминовения усопших. Традиционно в эти дни родственники массово посещали места захоронения близких, где приводили в порядок могилы.
В ходе объезда выявлены свалки мусора на территории кладбища г. Городища, немногим лучше состояние кладбища в г. Никольске. Также была выявлена несанкционированная свалка у родника на трассе Городище - Никольск в Никольском районе.
В адрес администраций Городищенского и Никольского районов направлены рекомендательные письма об устранении выявленных нарушений.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 27 апреля 2017
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