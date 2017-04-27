В Никольске и Городище проверили состояние благоустройства кладбищ

Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области провели выездную проверку благоустройства территории кладбищ Городищенского и Никольского районов Пензенской области.

25 апреля православные христиане отметили Радоницу - день поминовения усопших. Традиционно в эти дни родственники массово посещали места захоронения близких, где приводили в порядок могилы.

В ходе объезда выявлены свалки мусора на территории кладбища г. Городища, немногим лучше состояние кладбища в г. Никольске. Также была выявлена несанкционированная свалка у родника на трассе Городище - Никольск в Никольском районе.

В адрес администраций Городищенского и Никольского районов направлены рекомендательные письма об устранении выявленных нарушений.