Заместитель начальника управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Пензенской области Александр Иняхин принял участие в работе Всероссийского отраслевого совещания «Коноплеводство России 2017: перспективы культуры в возделывании и переработке». Тематическое мероприятие состоялось в городе Москве. Организатором выступила Агропромышленная ассоциация коноплеводов.

Работу Всероссийского совещания открыл заместитель Директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России Денис Паспеков. От Пензенской области в числе докладчиков на отраслевом мероприятии выступили директор ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» Александр Смирнов и заведующий лабораторией селекции конопли ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» Валериан Серков. Представители научной сферы рассказали о проблемах развития российского коноплеводства и селекции конопли в условиях расширения требований к качественным характеристикам лубяных культур. Также в работе мероприятия приняла участие пензенский представитель - генеральный директор ГК «Коноплекс» Милена Александрова, рассказав участникам совещания о региональной специфике отрасли коноплеводства и перспективах комплексного развития хозяйств.

В рамках отраслевого мероприятия его участники обсудили вопросы создания центра технических культур федерального уровня, переработки конопляного волокна, а также вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования отрасли и кадрового потенциала.

Напомним, что работа аграриев и ученых Пензенского региона в развитии коноплеводства неоднократно позитивно отмечалась федеральным минсельхозом и ассоциацией коноплеводов. В 2017 году в структуре посевных площадей Пензенской области площадь сева конопли составляет 1,6 тыс. гектаров. Хозяйства области, занимающиеся коноплеводством, обеспечены необходимой сельхозтехникой.