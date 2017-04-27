|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Коноплеводство России 2017: перспективы культуры в возделывании и переработке»
Сегодня в Пензе
|
Заместитель начальника управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Пензенской области Александр Иняхин принял участие в работе Всероссийского отраслевого совещания «Коноплеводство России 2017: перспективы культуры в возделывании и переработке». Тематическое мероприятие состоялось в городе Москве. Организатором выступила Агропромышленная ассоциация коноплеводов. Работу Всероссийского совещания открыл заместитель Директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России Денис Паспеков. От Пензенской области в числе докладчиков на отраслевом мероприятии выступили директор ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» Александр Смирнов и заведующий лабораторией селекции конопли ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» Валериан Серков. Представители научной сферы рассказали о проблемах развития российского коноплеводства и селекции конопли в условиях расширения требований к качественным характеристикам лубяных культур. Также в работе мероприятия приняла участие пензенский представитель - генеральный директор ГК «Коноплекс» Милена Александрова, рассказав участникам совещания о региональной специфике отрасли коноплеводства и перспективах комплексного развития хозяйств. В рамках отраслевого мероприятия его участники обсудили вопросы создания центра технических культур федерального уровня, переработки конопляного волокна, а также вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования отрасли и кадрового потенциала. Напомним, что работа аграриев и ученых Пензенского региона в развитии коноплеводства неоднократно позитивно отмечалась федеральным минсельхозом и ассоциацией коноплеводов. В 2017 году в структуре посевных площадей Пензенской области площадь сева конопли составляет 1,6 тыс. гектаров. Хозяйства области, занимающиеся коноплеводством, обеспечены необходимой сельхозтехникой.
Заместитель начальника управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Пензенской области Александр Иняхин принял участие в работе Всероссийского отраслевого совещания «Коноплеводство России 2017: перспективы культуры в возделывании и переработке». Тематическое мероприятие состоялось в городе Москве. Организатором выступила Агропромышленная ассоциация коноплеводов.
Работу Всероссийского совещания открыл заместитель Директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России Денис Паспеков. От Пензенской области в числе докладчиков на отраслевом мероприятии выступили директор ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» Александр Смирнов и заведующий лабораторией селекции конопли ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» Валериан Серков. Представители научной сферы рассказали о проблемах развития российского коноплеводства и селекции конопли в условиях расширения требований к качественным характеристикам лубяных культур. Также в работе мероприятия приняла участие пензенский представитель - генеральный директор ГК «Коноплекс» Милена Александрова, рассказав участникам совещания о региональной специфике отрасли коноплеводства и перспективах комплексного развития хозяйств.
В рамках отраслевого мероприятия его участники обсудили вопросы создания центра технических культур федерального уровня, переработки конопляного волокна, а также вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования отрасли и кадрового потенциала.
Напомним, что работа аграриев и ученых Пензенского региона в развитии коноплеводства неоднократно позитивно отмечалась федеральным минсельхозом и ассоциацией коноплеводов. В 2017 году в структуре посевных площадей Пензенской области площадь сева конопли составляет 1,6 тыс. гектаров. Хозяйства области, занимающиеся коноплеводством, обеспечены необходимой сельхозтехникой.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 27 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru