16 июня 2017 года Ассоциация менеджеров жилищного и коммунального хозяйства в сотрудничестве с органами управления ЖКХ Субъектов РФ проводит Всероссийскую онлайн-конференцию «Управление жилищным фондом России».

Основные цели проведения мероприятия - информационная и экспертная поддержка региональных программ развития ЖКХ. содействие в становлении системы эффективного менеджмента в предприятиях и организациях регионов России как инструмента повышения качества и доступности предоставления услуг ЖКХ населению, а также распространение передового опыта по управлению жилищными и коммунальными организациями.

Для представителей региональных органов управления, а также руководителей и ведущих специалистов жилищных организаций участие в онлайн-конференции осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств организационного комитета и партнеров мероприятия.

Ключевые вопросы онлайн-конференции:

Изменения законодательства в части работы жилищных организаций;

Особенности включения ОДН в плату за жилищные услуги;

Новый порядок установления платы за содержание жилых помещений: федеральные и региональные методики;

Правила перехода на прямые договоры между УО, РСО и потребителем;

Правила и детали договора управления МКД;

Практика работы в ГИС ЖКХ;

Укрепление платежной дисциплины и способы работы с должниками;

Новые правила финансирования капитального ремонта МКД;

Для членов Ассоциации менеджеров ЖКХ предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические секции.

Участникам конференции необходимо пройти обязательную регистрацию на странице мероприятия, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции.