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«Управление жилищным фондом России»
Сегодня в Пензе
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16 июня 2017 года Ассоциация менеджеров жилищного и коммунального хозяйства в сотрудничестве с органами управления ЖКХ Субъектов РФ проводит Всероссийскую онлайн-конференцию «Управление жилищным фондом России». Основные цели проведения мероприятия - информационная и экспертная поддержка региональных программ развития ЖКХ. содействие в становлении системы эффективного менеджмента в предприятиях и организациях регионов России как инструмента повышения качества и доступности предоставления услуг ЖКХ населению, а также распространение передового опыта по управлению жилищными и коммунальными организациями. Для представителей региональных органов управления, а также руководителей и ведущих специалистов жилищных организаций участие в онлайн-конференции осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств организационного комитета и партнеров мероприятия. Ключевые вопросы онлайн-конференции: Для членов Ассоциации менеджеров ЖКХ предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические секции. Участникам конференции необходимо пройти обязательную регистрацию на странице мероприятия, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции.
16 июня 2017 года Ассоциация менеджеров жилищного и коммунального хозяйства в сотрудничестве с органами управления ЖКХ Субъектов РФ проводит Всероссийскую онлайн-конференцию «Управление жилищным фондом России».
Основные цели проведения мероприятия - информационная и экспертная поддержка региональных программ развития ЖКХ. содействие в становлении системы эффективного менеджмента в предприятиях и организациях регионов России как инструмента повышения качества и доступности предоставления услуг ЖКХ населению, а также распространение передового опыта по управлению жилищными и коммунальными организациями.
Для представителей региональных органов управления, а также руководителей и ведущих специалистов жилищных организаций участие в онлайн-конференции осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств организационного комитета и партнеров мероприятия.
Ключевые вопросы онлайн-конференции:
Для членов Ассоциации менеджеров ЖКХ предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические секции.
Участникам конференции необходимо пройти обязательную регистрацию на странице мероприятия, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 27 апреля 2017
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